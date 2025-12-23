Два человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

© В городе N

Массовое ДТП с четырьмя транспортными средствами случилось в Кстовском районе Нижнего Новгорода 22 декабря. В аварии пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в 16:00 на трассе Москва — Уфа. Там столкнулись фура DAF с полуприцепом, Daewoo Matiz и Hyundai. Водитель большегруза выбрал небезопасную скорость и не учел погодные условия, в результате чего врезался в стоящее на обочине транспортное средство Daewoo Matiz под управлением 56-летней женщины и съехал в кювет, а полуприцеп остался на проезжей части, после чего в него въехал Hyundai.

В ДТП получили ранения водитель и пассажир Daewoo Matiz. Их доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Павловском округе.

