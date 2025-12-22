Погиб создатель игр Call of Duty и Battlefield 6 Винс Зампелла

Винс Зампелла, один из разработчиков культовой серии игр Call of Duty, погиб в ДТП под Лос-Анджелесом, передает телеканал NBC4.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря, на шоссе Angeles Crest Highway в Южной Калифорнии.

Автомобиль 55-летнего разработчика съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего пассажира выбросило из машины.

«Зампелла оказался заблокирован в загоревшемся автомобиле, он скончался на месте. Его пассажир умер в медучреждении», — уточнили журналисты.

Зампелла был одним из основателей студии Infinity Ward, запустил франшизы Medal of Honor и Call of Duty, организовал перезапуск подсерии Modern Warfare.

В 2010 году стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment, создавшей в том числе видеоигры Titanfall, а также Star Wars Jedi: Fallen Order. Студия была приобретена технологическим гигантом EA в 2017 году.

В 2021 году EA назначила Зампеллу руководителем франшизы Battlefield. 10 октября 2025 года разработчик выпустил Battlefield 6.