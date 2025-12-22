В Калужской области в ДТП на федеральной трассе погибли два человека

На федеральной трассе в Жуковском районе Калужской области два человека погибли в результате ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Участок трассы А108 "Московское большое кольцо" (МБК) перекрыт, сообщается в Telegram-канал УМВД по региону.

Отмечается, что 22 декабря на 385-м км автодороги А108 МБК водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны Балабаново, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Isuzu и DAF, которые двигались во встречном направлении. Затем Mazda загорелась.

"В результате происшествия погибли два человека: водитель и пассажир автомашины Mazda. Травмы различной степени тяжести получил водитель автомашины DAF. В связи с ДТП участок федеральной трассы перекрыт полностью. Организована схема объезда: с 97-го км автодороги А130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в направлении городов Кременки, Жуков, Серпухов, а также со стороны города Серпухов в сторону Тарутино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе калужского УМВД добавили, что на месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства происшествия уточняются.