Авария с участием автомобиля Tesla произошла на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в понедельник, 22 декабря, произошла авария с участием такси, китайского автомобиля и машины марки Tesla. Количество пострадавших в результате инцидента пока неизвестно.

По предварительным данным, автомобиль китайского бренда Haval потерял управление и выехал на встречную полосу. Сначала в него врезалось такси, а затем — американский электромобиль, передает Telegram-канал.

19 сентября на западе Германии электромобиль Tesla во время обгона на дороге вылетел на обочину, врезался в дерево и загорелся. В результате водитель и двое детей, которые находились внутри машины, сгорели заживо. С погибшими в транспорте находился еще один мальчик, которому удалось выбраться наружу своими силами.

10 ноября на Тверском бульваре в Москве мужчина, управлявший автомобилем Porsche Panamera, не справился с управлением и врезался в гранитное ограждение. Водитель и другие участники движения не пострадали.