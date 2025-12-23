Момент смертельной аварии с создателем Call of Duty попал на видео

Обнародованы кадры смертельной аварии, запечатлевшие трагическое ДТП, в котором оказался Винс Зампелла — создатель известных видеоигр Call of Duty и Battlefield. Соответствующее видео публикует Mash.

Как уточняется, создателю видеоигр не удалось справиться с управлением. На видеозаписи запечатлен момент, когда красный Ferrari 296 GTS стремительно выезжает из туннеля, теряет управление, уходит в занос и врезается в бетонный барьер. После столкновения автомобиль загорелся.

Зампелла управлял автомобилем и погиб на месте происшествия. Пассажир, выброшенный из машины в результате столкновения, скончался в больнице.

22 декабря мир игровой индустрии потрясла новость о смерти легендарного дизайнера видеоигр. Зампелла был создателем таких культовых серий, как Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield. Под его руководством также появились Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.