Полицией ФРГ арестован водитель, врезавшийся в остановку, полную людей

Трагический инцидент произошел в городе Гисен. В результате несколько человек получили тяжелые травмы. Неизвестно, был ли водитель пьян, но перед столкновением он не затормозил.

В немецком городе Гисен 32-летний мужчина на легковом автомобиле Audi врезался в автобусную остановку, когда там стояли люди и ждали общественный транспорт. Несмотря на то, что было сбито несколько человек, он продолжил движение.

Как выяснило издание Bild, незадолго до этого мужчина устроил два ДТП с другими автомобилями на дороге. Вскоре виновник аварии был задержан. Пока не сообщается, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но известно, из пострадавших на остановке у четверых диагностированы тяжелые травмы.

