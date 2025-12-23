В Курске в ДТП пострадали две девочки

На дорогах Курска вновь пострадали дети. Авария произошла 22 декабря около 07:50 по 2-му Шоссейному переулку. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 19-летнего водителя столкнулся с «Ладой Вестой», за рулём которой находился 70-летний мужчина.

Машины получили механические повреждения. В аварии пострадали две девочки 7 и 15 лет, они ехали пассажирами в «Ладе Весте».

Полиция выясняет причины случившегося. Проверка поможет дать правовую оценку действиям всех участников.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что скорость должна соответствовать обстановке и позволять контролировать автомобиль, особенно при плохой видимости, осадках и гололёде. Больше новостей в нашем Telegram-канале «Курская правда», канале в МАХ и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».