Грузовик протаранил фуры с пивом в Амурской области

В Амурской области грузовик влетел в фуру с пивом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария случилась на федеральной трассе «Амур» у села Базисное. Автовоз Freightliner размотал и китайский грузовичок, и его ценный груз. Виновник аварии получил травмы, но, к счастью, живой», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, в результате аварии автомобили получили повреждения.

До этого в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, что машины получили серьезные повреждения.

В результате аварии 20-летняя пассажирка, которая в момент столкновения находилась в Lada, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.