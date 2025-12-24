В лобовом столкновении машин в Удмуртии пострадали четверо детей

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Ува – Вавож», сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 23 декабря около 16:40. По предварительным данным, 34-летняя водитель «Лады Гранты» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем той же модели.

В больницу доставлены оба водителя и четверо пассажиров: подросток 14 лет из первой машины, а также 29-летняя женщина, 10-летняя девочка, 8-летний и годовалый мальчики из второй.

ГИБДД сообщает, что трое детей во втором автомобиле перевозились с нарушениями: двое не были пристегнуты, а детское кресло для годовалого ребенка не соответствовало его параметрам. Проверка по факту ДТП продолжается.