Пьяный водитель сбил 12-летнюю школьницу в Новосибирске

В Новосибирске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 12-летняя девочка, сообщает издание «КП-Новосибирск». По информации издания, ребенок был сбит автомобилем, когда направлялся к автобусной остановке после выхода от бабушки. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в салоне машины также были его внуки и знакомая женщина.

© Московский Комсомолец

Очевидцы и мать погибшей рассказали, что пассажирка вовремя заметила девочку и крикнула водителю: «Впереди человек, тормози!» Однако мужчина среагировал с запозданием, потерял управление и совершил наезд на ребенка. Местные жители немедленно оказали первую помощь, вызвали ГАИ и скорую, накрыв девочку теплыми вещами, но спасти ее не удалось.

По факту трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инцидент вновь поднимает острые вопросы о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии и тяжелых последствиях, к которым это приводит.