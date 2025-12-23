В Челябинске виновник аварии скрылся с места происшествия с пострадавшим на капоте

Сбил, протащил на машине и скрылся: в Челябинске задержан водитель, устроивший опасное ДТП

В Челябинске произошло опасное ДТП, после которого виновник попытался скрыться самым дерзким образом. Как сообщает издание «База», на улице Братьев Кашириных автомобиль Hyundai совершил столкновение с Nissan, после чего водитель сразу же сбежал с места аварии.

Владелец поврежденного автомобиля сумел догнать виновника и вышел к нему для выяснения обстоятельств. Однако вместо диалога водитель Hyundai вновь попытался резко уехать. В этот момент он совершил наезд, в результате которого мужчина упал прямо на капот его машины.

Не остановившись, виновник ДТП проехал примерно 200 метров, волоча пострадавшего на капоте своего автомобиля. После этого мужчина упал на асфальт и получил телесные повреждения, потребовавшие медицинской помощи.

Несмотря на попытку скрыться, водитель Hyundai был вскоре задержан правоохранительными органами. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для него и дальнейшей юридической квалификации его действий.

Скорее всего, помимо ответственности за оставление места ДТП, ему будут предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью потерпевшего и, возможно, в опасном вождении. Расследование инцидента продолжается.