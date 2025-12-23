Россиянин пытался уйти от погони на квадроцикле, но сбил полицейского

В Лужском районе Ленобласти был задержан водитель квадроцикла, который таранил полицейский автомобиль. Об этом сообщили во вторник в телеграм-канале полиции Петербурга.

Сам инцидент случился еще в воскресенье: сотрудники ДПС заметили квадроцикл "Ямаха Гризли", который ехал без государственных знаков. Водитель при виде полицейских заметно занервничал и лишь нажал на газ. Когда его попытались задержать, то мужчина наехал на автомобиль полиции.

Для предотвращения опасной ситуации инспектор ДПС попытался также остановить квадроцикл, но водитель продолжил движение и сбил сотрудника ДПС, после чего скрылся.

Вскоре мужчину задержали, нарушителем оказался 35-летний житель Луги, которого доставили в полицию.

- Сотрудник полиции после обращения за медицинской помощью продолжил несение службы. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - отметили в полиции.

Также стало известно, что руководство петербургской полиции приняло решение поощрить сотрудников ДПС.