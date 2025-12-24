В Ленобласти в ДТП погиб водитель авто, непристегнутый ремнями безопасности

Не справившийся с управлением водитель машины погиб в ДТП на трассе "Нева" в Ленинградской области. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнями безопасности. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

© Российская Газета

ДТП произошло на 667-м километре автодороги М11 "Нева" на территории Тосненского района Ленобласти. 38-летний мужчина не справился с управлением, и в итоге машина наехала на левый отбойник по ходу движения.

От сильного удара авто отбросило на правый отбойник.

Травмы, полученные водителем, оказались несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП.

Уже известно, что в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Компетентные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.