SHOT: мощный взрыв фуры с газом произошел на трассе в Италии

В Италии фура с газом взорвалась после автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. "Несколько часов назад на трассе Милан-Неаполь произошло крупное ДТП с двумя фурами. Один из грузовиков перевозил сжиженный газ. Удар был такой силы, что в воздух поднялся огромный огненный шар и черные клубы дыма от загоревшихся авто", - говорится в публикации. На кадрах, размещенных в сети, видно, как огромный столб дыма и огня поднимается в воздух после громкого хлопка. На записи также заметно, что взрыв произошел возле автомобильного затора. До этого стало известно, что в результате произошедшего никто не пострадал, а водители грузовиков успели покинуть место происшествия. 11 сентября сообщалось, что при взрыве газовой цистерны на востоке столицы Мексики три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 70 пострадали. 23 августа стало известно, что на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой.