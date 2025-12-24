Утром 23 декабря на 188-м километре федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск» в Агинском районе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Wish и грузовика Iveco Stralis. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota Wish не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с большегрузов. В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте до прибытия скорой помощи, а водитель был госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники полиции организовали проверку для установления точных причин и обстоятельств трагедии.

