В центре Екатеринбурга произошло серьезное ДТП

Два автомобиля столкнулись днем 24 декабря в центре Екатеринбурга, спровоцировав большую пробку. Происшествие случилось на пересечении улиц Малышева и 8 Марта со стороны храма Большой Златоуст, сообщил "Уралинформбюро" очевидец.

"Удар сильный был. Машину такси увозит эвакуатор, вторая машина тоже вряд ли на ходу", – рассказал он.

Дорожный затор, который спровоцировало ДТП, растянулся по улице Малышева в направлении ВИЗа от кольца у Центральной гостиницы до улицы 8 Марта. После перекрестка движение нормализуется.

