В Курчатове автомобиль на скорости сбил светофор и скрылся

В Курчатове произошло ДТП, которое попало на камеры видеонаблюдения. Автомобиль на высокой скорости не вписался в поворот и врезался в светофор. Конструкция не выдержала удара, её фрагменты упали на проезжую часть.

© Курская правда

После столкновения водитель сдал назад и уехал, не дожидаясь инспекторов. Он не учёл, что при ударе с машины слетел регистрационный номер, который остался на месте происшествия.