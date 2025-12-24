Два человека пострадали в аварии под Тюменью

В результате аварии оба участника получили травмы.

В ведомстве уточнили, что утром произошло столкновение между Honda и Volkswagen. Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, что привело к аварии. Оба водителя получили ранения.

В Госавтоинспекции предупредили, что из-за внезапного похолодания ситуация на дорогах может ухудшиться. Жителям рекомендуется быть особенно внимательными, снижать скорость и учитывать погодные условия и видимость.

