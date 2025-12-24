Водитель в Казахстане сбил машиной главную елку в городе Сарыагаш

© Вечерняя Москва

В Казахстане водитель сбил машиной главную елку в городе Сарыагаш. Благодаря видеокамерам личность правонарушителя была установлена. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе полиции страны.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2105, пытаясь объехать елку, не справился с управлением и допустил наезд. Молодой водитель восстановил поврежденную елку и пообещал впредь не допускать подобных правонарушений, — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что автомобиль поместили на штрафстоянку, а в отношении водителя приняты административные меры.

В грузинском городе Гардабани во время торжественного зажжения огня загорелась новогодняя елка. Пламя за считаные секунды охватило все дерево.

В январе в уральском городе Лесном воспламенилась городская елка, причиной послужили фейерверки. По данным регионального МВД, коробка с салютом упала от первых выстрелов.

В Московской области автомобиль с фейерверками попал в аварию и загорелся после столкновения. На видеозаписи видно, как внутри горящего автомобиля начинают взрываться фейерверки.