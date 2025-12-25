В Якутии блогер вылетел через лобовое в ДТП с грузовиком и выжил

При температуре −55°C, в десятках километров от людей и без связи блогер-путешественник Денис Бухинцев чудом остался жив после жуткой аварии на трассе Колыма. Его «Нива», следовавшая из Магадана в Якутск, столкнулась с грузовиком, несколько раз перевернулась, а самого Дениса выбросило через лобовое стекло.

© РИА "ФедералПресс"

«Вчера я разбился на машине… Вчера у меня был второй день рождения. На улице -55, связи нет, до поселка 36 км. Жуть. Я помню каждую секунду, как это было. Все чувствовал и осознавал. Как кувыркался, слышал скрежет хруст металла, помню и чувствовал, как меня выкинуло из машины, и я упал в снег. Я ногами уперся в крышу, первые мысли были такие: нужно срочно отодвинуться, чтобы машина на меня обратно не рухнула. Помню, как встал и первая мысль: я живой или все-таки я ушел в стадию сна», – поделился Бухинцев в соцсетях.

К пострадавшему подошел водитель грузовика и скинул клеммы, чтобы раскуроченный автомобиль не загорелся. Блогер быстро оделся и забрался в кабину большегруза, чтобы согреться. Свое спасение Бухинцев связывает с тем, что не был пристегнут ремнем безопасности – в противном случае его бы зажало в искореженном автомобиле, что при температуре –55°C привело бы к неминуемой гибели от травм и переохлаждения в считанные минуты.

«Все, кто видел машину, говорили «Где тело?». А я говорю, вот я. И у всех шок, никто не понимает, как я остался жив, ничего не поломал и даже не терял сознания. Мистика какая-то», – рассказал Денис Бухинцев.

Уже находясь в поселке Хандыга (Якутия), Бухинцев добрался до гаража, где находится его разбитая «Нива». Поселок с населением около пяти тысяч человек находится в 400 километрах от Якутска. Еще одно чудо – блогеру удалось найти в снегу видеорегистратор, однако записи он еще не видел.

Несмотря на аварию, Денис Бухинцев не отказался от своей грандиозной цели. Напомним, что его путешествие началось еще в августе с амбициозного плана: за три-четыре месяца преодолеть более 60 000 километров, побывав во всех 89 регионах России на своей «Ниве». В рамках этого реалити-шоу он планировал ночевать в машине или палатке, готовить на дороге и пробовать местные блюда каждого региона.