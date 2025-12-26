Автомобиль с москвичом опрокинулся в Кутузовском тоннеле

В Москве машина с человеком перевернулась в тоннеле. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, ТТК (внеш.), Кутузовский тоннель», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу, транспорт получил повреждения. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

