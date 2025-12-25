Трое молодых людей погибли в аварии в Кузбассе

Трое человек погибли в четверг в столкновении легковой иномарки с фургоном на трассе "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" в Кемеровской области.

© Российская Газета

По данным регионального главка МВД, фатальное ДТП произошло утром, около 11 часов по местному времени. По предварительной информации, 18-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с "Газелью".

В аварии погибли сам водитель легковушки и двое его пассажиров 16 и 19 лет. Еще один пассажир иномарки, 16-летний подросток, получил травмы, информации о его состоянии пока нет.

В связи с ЧП на участке дороги, где произошла авария, временно ограничено движение. Объезд осуществляется по дороге "Ваганово - Промышленная".