В Челябинской области маршрутка с людьми воспламенилась на дороге

В Челябинской области автобус с людьми вспыхнул на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

© Газета.Ru

«На трассе в Пластовском округе загорелся микроавтобус с пассажирами. Маршрутка ехала ночью из Магнитогорска в Челябинск. Во время движения вспыхнули моторный отсек и салон. Водитель сразу остановился, шестеро пассажиров успели выбежать», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт выгорел полностью. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров сгоревшего транспорта отправили на другом автобусе.

