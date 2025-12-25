На трассе в Хабаровском крае сбили краснокнижного амурского тигра

В Хабаровском крае на 24-м километре автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток насмерть сбили краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как предварительно установило ведомство, тигр выпрыгнул на трассу перед ехавшим Nissan X-Trail. От удара о левое крыло иномарки животное отлетело под другие машины. Повреждены четыре автомобиля, люди в происшествии не пострадали.

Amur Mash выяснил, что местные жители знали хищника и дали ему кличку Гоша. По информации издания, тигра протаранили все четыре автомобиля. Теперь, если виновным признают одного из водителей, ему придется выплатить компенсацию за наезд на животное.

