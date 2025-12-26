В Тольятти 18-летний водитель на Volvo сбил ребенка и влетел в столб

В городе Тольятти Самарской области иномарка сбила школьника и врезалась в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

© Газета.Ru

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. <…> 18-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, возле дома 45 по улице Мурысева допустил наезд на 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода и световую опору», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, в этот момент его сбивает иномарка, водитель которой, пытаясь избежать столкновения, выезжает на обочину и врезается в столб. В настоящее время школьник находится в больнице.

До этого в Москве машина с человеком перевернулась в Кутузовском тоннеле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу, транспорт получил повреждения.

Ранее в Москве авто влетело в собаку с пешеходом.