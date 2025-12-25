Рублевское шоссе перекрыли из-за ДТП

На Рублевском шоссе в Москве перекрыли движение автомобилей из-за горящей машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ДТП произошло в районе остановки Черепково. В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Причина ДТП и информация о возможных пострадавших уточняется.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по шоссе в сторону области затруднено, занято 3 полосы из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в ведомстве.

Ранее из-за массового ДТП было ограничено движение на МКАД.