Возле Кирова «Гранта» влетела в фуру после столкновения с «Вестой»

Подробности тройного ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

25 декабря в семь часов вечера на Южном обходе Кирова произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в ГИБДД, столкнулись автомобили марок «Лада Гранта» и «Лада Веста», от удара «Гранту» отбросило на стоящий рядом грузовик «Скания». Затем легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель 41-летний водитель «Гранты», мужчина получил телесные повреждения разной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.