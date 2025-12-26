Под Самарой в ДТП с грузовиком пострадала женщина

Как уточнили в Госавтоинспекции, 62-летний водитель за рулем Renault Logan двигался со стороны Самары в направлении Чапаевска. При перестроении он не предоставил преимущество движущемуся слева попутно без изменения движения Haval Jolion под управлением 32-летнего водителя. После этого кроссовер наехал на стоящий грузовик (ЭД 487A-01) под управлением 43-летнего мужчины.

В результате госпитализировали 56-летнюю женщину, находившуюся на пассажирском месте в кроссовере. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.