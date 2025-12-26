Премиальный автомобиль Долиной попал в ДТП

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием премиального автомобиля народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает Telegram-канал Shot, авария с ее новым черным минивэном Toyota Alphard случилась в районе Строгино примерно два месяца назад.

По имеющимся данным, автомобиль певицы столкнулся с Volkswagen. В результате инцидента повреждения получили водительская дверь, стекла, фары и боковые зеркала элитного минивэна 2024 года выпуска. Обошлось без пострадавших.

Предварительная оценка ущерба указывает на серьезность повреждений: стоимость ремонта может достигать одного миллиона рублей. Основную часть суммы составят дорогостоящие оригинальные детали, дефицит которых осложняет и удорожает восстановление.

Примечательно, что Долина приобрела этот автомобиль сравнительно недавно — в апреле текущего года, заплатив за него около 16 миллионов рублей. В этот же период певица в своих публичных высказываниях обращала внимание на финансовые трудности, заявляя, что у нее «нет денег».

Днем ранее Мосгорсуд провел заседание по делу о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судьи рассмотрели иск социолога Полины Лурье к Долиной и членам ее семьи, после чего приняли решение в пользу истицы. В постановлении отмечается, что решение суда вступает в силу немедленно.