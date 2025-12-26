Под Липецком в аварии с микроавтобусом погибла женщина

Пять бригад "скорой" и медицины катастроф оказывали помощь пострадавшим в крупной аварии на выезде из села Сухая Лубна, сообщили в липецком минздраве.

Столкнулись легковая машина и микроавтобус "ГАЗель". Ранения получили семеро, из них - погибла одна женщина.

Пятеро пострадавших отправлены в медучреждения, одна женщина в тяжелом состоянии.

По данным ГАИ, в 06:49 на 30-м километре дороги "Липецк - Данков" водитель Datsun не справилась с управлением и на встречной полосе врезалась в микроавтобус. Именно водитель легковушки и погибла на месте ДТП.

Движение на этом участке дороги сейчас проходит штатно.