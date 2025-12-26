Женщина и трое детей пострадали в ДТП в Костромской области

В деревне Емельянка Костромского района произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, среди них трое детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля "Лада" допустил столкновение с грузовиком..

В результате аварии 13-летняя, 9-летняя и 7-летняя девочки, находившиеся на пассажирском сиденье легковушки, а также 42-летняя пассажирка "Лады" доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы в ходе проверки установят причины и обстоятельства ДТП.