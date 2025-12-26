Три человека пострадали в ДТП на ямальской трассе

На трассе Сургут — Салехард при столкновении двух иномарок пострадали три человека. Авария произошла 25 декабря на 556-м километре дороги. Подробностями поделились в Госавтоинспекции Ямала.

© N24.ru

Водитель Toyota не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории, из-за чего столкнулся с Kia. В результате аварии пострадали водитель Toyota и два пассажира Kia. Они получили травмы и были госпитализированы.

Всего с начала года на дорогах Ямала зарегистрировано 4 351 ДТП. В них погибло 23 человека, а 320 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Салехарде водитель легковушки сбил пешехода.

.