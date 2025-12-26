В Твери в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Автобус совершил наезд на стоящие автомобили в поселке Элеватор в Твери, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, сегодня, 26 декабря 2025 года, по адресу: город Тверь, поселок Элеватор <…> ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершил наезд на стоящие транспортные средства "Газель" и Sitrak. В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.