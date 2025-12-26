Туристка из России попала в смертельную  аварию на мотоцикле в Таиланде

Туристка из России разбилась на мотоцикле на популярном у россиян тайском острове Пхукет. Девушка вылетела на встречную полосу. Кадры смертельного ДТП публикует Telegram-канал Readovka.

© Московский Комсомолец

По информации местных СМИ, в аварию на арендованном мотоцикле попали двое россиян. Девушка-водитель не справилась с управлением на извилистой дороге, мотоцикл пересек двойную сплошную и врезался во встречный автомобиль.

Россиянка погибла на месте, а мужчину-пассажира срочно доставили в больницу.

При этом виновниками аварии признали самих туристов, которые нарушили правила. Водитель машины, 50-летний местный житель, не пострадал.

Ранее сообщалось, что москвичей выслали из Таиланда за драку при выходе из самолета.