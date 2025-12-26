Популярная блогерша сбила пешехода во время онлайн-трансляции в TikTok

Популярная американская блогерша Тайнеша Маккарти-Ротен, известная под псевдонимом Tea Tyme, сбила пешехода во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok и попала под арест. Об этом сообщает The Guardian.

© Lenta.ru

ДТП с участием блогерши произошло 3 ноября. Маккарти-Ротен, управляя автомобилем в прямом эфире, не заметила переходившего дорогу мужчину и наехала на него. Сразу после этого она завершила трансляцию. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами, спасти его не удалось.

Блогерша осталась на месте происшествия, чтобы дать показания полиции. Маккарти-Ротен заявила, что ехала на зеленый свет и слишком поздно заметила мужчину, поэтому сбила его. В итоге ее отпустили. Однако в ходе расследования выяснилось, что она солгала: на самом деле она ехала на красный свет. 23 декабря тиктокершу арестовали.

Ранее сообщалось, что популярная бразильская блогерша Алин Кристина Далмолин попала в страшное ДТП. Она скончалась по дороге в больницу.