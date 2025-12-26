Женщина выжила после наезда фуры в Электростали

Женщина выжила после наезда фуры в подмосковной Электростали. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 декабря. В телеграм-каналах распространились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как фура сбила женщину, переходившую дорогу. После этого большегруз протащил ее под колесом на несколько метров вперед.

В результате женщина была госпитализирована и в данный момент находится на лечении.

Ранее бывший помощник Михаила Горбачева Борис Славин попал в ДТП. СМИ сообщали, что 84-летнего политолога сбил автомобиль марки Mercedes.

Мужчина находится в реанимации. Врачи диагностировали у Славина тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица.

