Огромная пробка образовалась на трассе в Нижегородской области из-за ДТП

Три фуры столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области днем 26 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni Mash.

© В городе N

ДТП произошло около рабочего поселка Воротынец. На проезжей части растянулась пробка почти на 5 км. Дорога перекрыта. Источник со ссылкой на очевидцев пишет о том, что одного человека зажало в покореженной машине. Судя по фотографии, к аварии привело ухудшение погодных условий и снегопад.

Ранее мы сообщали о том, что два человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде. На трассе Москва — Уфа столкнулись фура DAF с полуприцепом, Daewoo Matiz и Hyundai.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»