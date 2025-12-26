В Москве под КамАЗ попала пенсионерка

84-летняя женщина погибла под колесами строительной техники в Москве
В Москве под колесами КамАЗа погибла пенсионерка
Пенсионерка погибла под колесами строительного крана на северо-западе Москвы в пятницу днем.
Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского, в местном проезде между колледжем полиции и школой. Автокран «КамАЗ» сдавал задом и не заметил 84-летнюю женщину.
Несчастную протащило примерно 15 метров под колесами, она скончалась на месте. 60-летнего водителя задержали, сейчас его опрашивают правоохранители.