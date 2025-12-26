В аварии с грузовиком под Брянском погибли два человека

Иномарка и грузовик столкнулись на трассе под Брянском. В аварии погибли два человека, двое детей пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брянской области.

Уточняется, что инцидент произошёл сегодня, 26 декабря, около 14:30 мск на 393-м км федеральной дороги М-3 «Украина». Там водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

Водитель и пассажирка иномарки скончались на месте до приезда медиков. Кроме того, двое несовершеннолетних получили травмы, их госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области при столкновении двух иномарок погибли три человека, ещё один пострадал.

Кроме того, на выезде из села Сухая Лубна в Липецкой области столкнулись микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали шесть человек, одна женщина погибла.