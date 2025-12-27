В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей

Крупная дорожная авария с участием 56 автомобилей произошла в ночь на субботу в японской префектуре Гумма.

Как сообщает новостная служба телеканала NTV, инцидент случился на трассе Канэцу в районе города Минаками: большой грузовик занесло, он остановился, после чего в него врезались следующие за ним легковые машины, что привело к возгоранию. По словам очевидцев, авария произошла на склоне за поворотом, что ограничивало видимость для других водителей.

В настоящее время движение на этом участке трассы полностью перекрыто в обоих направлениях.

