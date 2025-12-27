Четверо погибли в столкновении легковушки с тягачом в Кузбассе

Правоохранители Кузбасса продолжают устанавливать обстоятельства фатальной аварии, которая произошла накануне вечером на автодороге "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

© Российская Газета

Как сообщили в региональном главке МВД, трагический инцидент произошел в пятницу, в районе девяти вечера по местному времени.

58-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой тягач Scania.

В аварии погибли водитель легкового авто и трое его пассажиров в возрасте 25, 31, 37 лет.