Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. Водитель сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с двумя детьми, передает портал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел вечером на Пражской улице, около дома №14. Бабушка вела внучку и ее подружку на занятия по рисованию, когда их сбил автомобиль.

По свидетельствам очевидцев, водитель черной иномарки после наезда сначала остановился. Он просил родителей девочки не вызывать полицию, а договориться на месте. Об этом рассказала изданию «Фонтанка» мама ребенка. Однако, когда взрослые отвлеклись на вызов скорой, мужчина покинул место происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Бабушку забрали в реанимацию. У нее травма головы и переломы костей таза. У девочек – легкое сотрясение. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.