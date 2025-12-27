Следовавший из Москвы в Брест пассажирский автобус попал в смертельное ДТП

Международный автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. Один человек погиб, пишет «КоммерсантЪ».

Трагедия произошла в субботу, 27 декабря, в 2:40 в Толочинском районе на автодороге М1. 43-летний водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Есть ли россияне в числе пострадавших, не уточняется.

В Республиканском центре организации медицинского реагирования рассказали, что на место аварии были направлены бригады интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады скорой помощи.

Массовое ДТП с 56 автомобилями произошло в Японии

«К сожалению, одна пассажирка автобуса скончалась до прибытия медработников. Всего 13 человек были доставлены бригадами скорой помощи в Толочинскую центральную районную больницу и Оршанскую городскую больницу № 1. Троих пациентов после осмотра специалистов Толочинской ЦРБ направили на амбулаторное лечение», — пояснили медики.

В настоящее время четверо пациентов находятся в хирургическом отделении, пятеро — в травматологическом, еще один человек — в реанимации, уточнили в центре.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Проводится проверка причин и обстоятельств аварии.