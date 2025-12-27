В попавшем в смертельное ДТП автобусе Москва - Брест находились россияне

При аварии международного автобуса, следовавшего из Москвы в Брест, пострадали четыре россиянина, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус упал в кювет и перевернулся.

Погиб один человек, 13 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы в региональные клиники.

Врачи делают всё необходимое, чтобы стабилизировать их состояние.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года в ДТП под Минском погибли четыре россиянина, в том числе, двое детей.