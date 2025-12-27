Автобус упал в овраг в Гватемале. Погибли 15 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщили в пожарной службе Гватемалы на странице в социальной сети Х.

Уточняется, что ДТП произошло в районе, известном как «Аляскинская вершина». Это название он получил из-за сложного горного рельефа.

— Междугородний автобус «Синалоа», который обслуживает город Гватемала и граничащий с Мексикой департамент Сан-Маркос, упал в овраг глубиной примерно 75 метров по неизвестным пока причинам, — передает Le Figaro.

27 декабря автобус международного сообщения «Москва — Брест» попал в ДТП в Витебской области. Авария произошла около 2:40 в Толочинском районе. В результате погибла женщина, еще шесть человек доставили в больницы. Позже появилась информация, что в аварии, предварительно, пострадали четверо россиян. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

16 декабря более 20 человек, десять из которых — дети, были госпитализированы после аварии в Брянской области. В результате аварии погибших нет.