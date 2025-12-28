Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате аварии в Татышлинском районе Башкирии.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

Он уточнил, что ДТП произошло ночью на 88-м км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда. Именно там столкнулись Lada Granta и «Газель».

«От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (трое мужчин и одна женщина) погибли на месте происшествия», — заявил он.

По его словам, водитель и пассажир «Газели» были госпитализированы.

