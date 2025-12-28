В результате серьёзной дорожной аварии на территории Польши погибли шесть человек, при этом большинство жертв — пятеро — являлись гражданами Украины.

О случившемся сообщила прокуратура Опольского воеводства, сведения о трагедии распространили польские СМИ – порталы Onet и Super Express.

Согласно данным правоохранительных органов, смертельное ДТП произошло на перекрёстке неподалёку от города Бжег. В аварии участвовали два легковых автомобиля, и после мощного столкновения одна из машин вспыхнула.

В надзорном ведомстве уточнили, что среди погибших числятся одна женщина и четверо мужчин, имевших украинское гражданство. В настоящее время следственные органы продолжают выяснять все детали и причины произошедшего.

Известно, что в Бжеге расквартированы канадские военные, которые занимаются обучением боевиков ВСУ.