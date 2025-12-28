В районе Смоленско-Сенной площади произошло ДТП с участием авто и электробуса

В районе Смоленско-Сенной площади в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электробуса. Об этом информирует Telegram-канал Департамента транспорта города Москвы.

© Московский Комсомолец

Согласно сообщению, инцидент случился сегодня около 5:38 утра. Отмечается, что авария не вызвала затруднений в движении транспорта в данном районе.

По статистике ГИБДД РФ, за период в девять месяцев 2025 года было зафиксировано 94,8 тысячи дорожных аварий, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В результате этих происшествий погибло 10 тысяч человек (снижение на 3,4%), а травмы различной степени тяжести получили 117,7 тысяч человек (меньше на 3%).