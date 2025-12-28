В Ростовской области в ДТП погиб человек

В Ростовской области два автомобиля столкнулись на трассе, в результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Водитель Mazda 3, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся со встречным Chevrolet Ave.

"В результате ДТП пострадал пассажир Mazda 2004 г. р., еще один неустановленный пассажир погиб. Пассажиры Chevrolet Ave 1989, 1970 и 2019 г. р. получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.