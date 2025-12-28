ДТП произошло на внутренней стороне 105-го километра МКАД

На внутренней стороне 105-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На внутренней стороне 105-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В результате аварии движение затруднено на 2,3 километра. Водителей призывали выбирать пути объезда. Спустя пять минут после сообщения о ДТП в Дептрансе сообщили, что движение удалось восстановить.

Незадолго до этого на 93-м километре МКАД сгорел легковой автомобиль немецкого бренда Mercedes. В результате инцидента никто не пострадал.